نعرض لكم الان تفاصيل خبر طارق أبو العينين: تضخم التكلفة يهدد مصانع الدواء بالتوقف من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 09:14 مساءً - بارة عريان ومحمد غريب _ وصف الدكتور طارق أبو العينين مدير شركة أورجانون مصر للأدوية، وضع الحكومة خطة تدريجية لزيادة أسعار الدواء حتى نهاية العام بأنها “خطوة في غاية الأهمية”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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