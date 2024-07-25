- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تعلن تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة الإيصال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 09:14 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرئب المصرية، عن صدور القرار الخاص بالمرحلة الرئيسية الخامسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 15 سبتمبر 2024
وأكدت عبد العال في بيان اليوم، أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية ، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) وذلك اعتبارا من 18 سبتمبر 2024 .
وأوضحت عبد العال، أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني لها، كما وفرت رابط على الموقع الإلكتروني لها يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة.
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
جدير بالذكر، أن مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب تعلن تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة الإيصال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.