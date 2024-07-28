نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر توقع اتفاقيتين مع شركات عالمية لزيادة إنتاج الغاز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 05:08 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءات مشتركة مع رئيسى شركتى شل العالمية في مصر وكايرون إنرجي، استمراراً لسلسة المباحثات التي يعقدها الوزير مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة خطط ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

والتقى الوزير مع المهندسة داليا الجابرى رئيسة مجلس إدارة شركة شل مصر، حيث جرى استعراض المشروعات المختلفة التي تنفذها الشركة في مصر ، وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق لمواجهة التحديات.

وتمتلك شل محفظة استثمارية متنوعة في مصر عملت من خلالها على زيادة حجم أنشطتها بوتيرة متسارعة العاميين الماضيين بوصفها شريك رئيسي لقطاع البترول في تنمية موارد البترول والغاز من خلال اعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج بالإضافة الى مجمع الغاز الطبيعى المسال بمنطقة إدكو .

وتنفذ الشركة برنامجاً لتنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق بالإضافة الى الإعداد لتنمية المرحلة الحادية عشر بالمنطقة نفسها والانتهاء من حفر ثلاث ابار استكشافية جديدة بالبحر المتوسط ، وكذلك المبادرات الرائدة للمساهمة في تنمية المجتمع لدعم التعليم والحفاظ على البيئة وريادة الأعمال.

بدأ اللقاء باستعراض خطط مشروعي المرحلة العاشرة والحادية عشر لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وأهمية دفع العمل بالمشروعين خاصة بعد توقيع اتفاق اليوم لضخ استثمارات جديدة في مشروع المرحلة العاشرة .

كما تم التأكيد على أهمية التعاون قطاع البترول وشل لحث سبل الإسراع ببدء العمل في تنمية كشفى غرب مينا وخوفو للغاز الطبيعى اللتين حققتهما الشركة في البحر المتوسط.

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء التزام الحكومة وقطاع البترول بالعمل المكثف مع شل لإنجاح الشراكة ودعم الأعمال والخطط الطموحة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى من البحر المتوسط .

وأشار الى أن الحكومة تعى كافة التحديات وتعمل على تذليلها مع الشركاء ، مؤكداً أهمية شركة شل كشريك رئيسى لقطاع البترول في مصر و أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطاقة في مصر مشيداً بتنويع استثماراتها في صناعة الغاز والبترول لتشمل أنشطة مختلفة وحرصها على القيام بمبادرات مجتمعية تخدم المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق عملها.

وأوضحت المهندسة داليا الجابرى خلال اللقاء التقدم الحالي في برنامج تنفيذ مشروعات غرب الدلتا العميق لإنتاج الغاز WDDM بمرحلتيها العاشرة والحادية عشر والاتفاقات الجديدة لضخ استثمارات المرحلتين ، كما أشارت إلى اعمالها في المناطق الجديدة بالبحر المتوسط وحفر 3 ابار استكشافية جديدة ونجاحها تحقيق كشفى ” غرب مينا ” و ” خوفو ” للغاز الطبيعى بمنطقة شمال شرق العامرية.

وأكدت ان شل ملتزمة في مصر أن هناك فرص كبيرة وواعدة في مصر تعمل الشركة على استثمارها من خلال مشروعات كبرى للاستكشاف والإنتاج ، كما اكدت اهمية تعزيز التنسيق المشترك بين قطاع البترول وشل لمواجهة التحديات بما يسهم فى الإنطلاق نحو استثمار الفرص للنمو والإنتاج.

وعقب المباحثات وقع الوزير ورئيسة شل مصر و الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية بين الهيئة وشل وبتروناس الماليزية لضخ استثمارات إضافية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة لتنفيذ المرحلة العاشرة لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبيعى ، وذلك بإجمالي إستثمارات يبلغ 222 مليون دولار ، و التزام بحفر 3 ابار لإنتاج الغاز الطبيعى وإنشاء التسهيلات البحرية لوضع تلك الآبار على خريطة الإنتاج.

وجار العمل حالياً على حفر الابار الثلاث لوضعها علي خريطة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 150 إلى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام الحالي، وجاء ذلك بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج.

كما التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بوفد مسئولي شركة كايرون إنرجي CHEIRON ENERGY الذى ضم المهندس عمرو دياب رئيس الشركة وديفيد توماس عضو مجلس الإدارة.

ورحب الوزير بمسئولى الشركة مؤكداً أن كايرون انرجى شريك هام لمصر في انتاج البترول والغاز من خلال استثماراتها المتعددة بالصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس والبحر المتوسط، والتزام قطاع البترول بدعم الشراكة مع الشركة لإستثمار المزيد من الفرص لزيادة الإنتاج.

واكد الوزير أهمية توجيه الجهود على التوازى في دعم اعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج وتطوير البنية التحتية، الى جانب تطوير الخزانات المتقادمة لدعم الإنتاج مشيرًا إلى أهمية دور التكنولوجيات الحديثة في هذا الصدد لإستثمار الفرص، كما اكد على أهمية العمل على خفض تكلفة انتاج البرميل لزيادة الجدوى الاقتصادية.

وأكد مسئولو شركة كايرون انرجى على أن لديها برنامج عمل مكثف في مناطق امتيازها البرية والبحرية و أنها تخطط لزيادة عدد الحفارات في مناطق عملها للوصول للهدف المشترك لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، كما انها تتطلع لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى من مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحرى.

وعقب المباحثات وقع الوزير ومسئولو كايرون انرجى والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية التزام منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس بين الهيئة وشركتي كايرون وكوفبيك لضخ استثمارات جديدة لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الانتاج والتوسع في رقعة البحث والاستكشاف ، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار .

كما تلتزم الشركة بحفر 9 ابار منها 3 ابار استكشافية لزيادة اعمال الاستكشاف والتي ستساهم في زيادة الإنتاج من نحو 21 الف برميل خام يومياً الى 26 الف برميل خام يومياً .

جاء ذلك بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف و المهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج.