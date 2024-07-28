ملف.. اضطرابات البحر الأحمر تزيد الضغوط على شركات الشحن…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم وفاطمة أبوزيد ويارا الجنايني _ أكد عدد من مسؤولي شركات الشحن والخدمات اللوجستية أن اضطرابات البحر الأحمر تمارس ضغوطًا متزايدة على القطاع البحري وهو ما انعكس على تراجع نمو حركة التجارة العالمية بنسبة 3.5% خلال العام الجاري.

وعزوا زيادة حدة تراجع معدلات التجارة العالمية إلى عدة عوامل إضافية، ومنها ارتفاع سعر الطاقة وزيادة التضخم الاقتصادي وتراجع معدلات الاستثمار.

وأشاروا إلى أن الحرب في غزة غذت الاضطرابات التي حدثت في حركة التجارة العابرة من طريق باب المندب لينخفض مرور السفن من البحر الأحمر وقناة السويس لأكثر من 60% من الحركة الاعتيادية لها، فشكلت كل هذه الأحداث ضربات متتالية للتجارة العالمية.

واختلف المشاركون حول درجة تأثر حركة التجارة العالمية حاليًا قياسًا بفترة جائحة كورونا، فبعضهم رأى أنها أكثر حدة، وآخرون قالوا إن كورونا ما زالت هي الأكثر تأثيرًا.

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