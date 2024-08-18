10 مليارات جنيه استثمارات متوقعة في صناعة الحبوب

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال عبد الغفار السلاموني، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ورئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأسرة، إن الغرفة تلقت طلبات من عدة مطاحن لضخ استثمارات جديدة بقيمة تتجاوز 10 مليارات جنيه؛ للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف رفع القدرة الاستيعابية التخزينية وزيادة الأرصدة الاستراتيجية للحبوب، فضلًا عن تطوير المعامل اللازمة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات العالمية.

وأوضح السلاموني، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن إنتاج قطاع المطاحن في مصر يقدر بنحو 750 ألف طن قمح شهريًا، مضيفا أن مصر تمتلك 156 مطحنًا للقطاعين العام والخاص تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 70% فقط.

وأشار السلاموني إلى أن المطاحن تعاني من انخفاض مقابل الطحن، وهذه هي المشكلة الرئيسية في اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الحبوب، مطالبًا بزيادة سعر الطحن بنسبة 10% ليصل إلى 760 أو 780 جنيهًا للطن بسبب تغير سعر الصرف.

وفي سياق متصل، توقع وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ارتفاع تكاليف إنتاج الدقيق بنسبة تتراوح بين 5% و7% نتيجة زيادة أسعار الوقود.

وقال السلاموني إن زيادة أسعار المحروقات تسهم في رفع تسعيرة الطحن بمعدل 5%. وأشار إلى أن 80% من الدقيق في مصر يتم طحنه بالقاهرة الكبرى؛ ما يزيد من تكاليف النقل والمواصلات عند التوزيع على باقي المحافظات.