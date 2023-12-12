احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 11:37 مساءً - وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة. وأكدت أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.

وشددت التنسيقية على أن المصريون دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسؤلية، ومدركون لحجم التحديات والمخاطر، ومؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، وأن كثافة التصويت التي استمرت لثلاث أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع.

وثمنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: "شكرًا كنتم قد المسئولية".

التنسيقية تشكر الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة: تعكس وعي المواطنين