لاعبو الأهلي يتسلمون الميداليات البرونزية بكأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 ديسمبر 2023 11:31 مساءً - تسلم لاعبو فريق الأهلى الميدالية البرونزية أثناء التواجد في ملعب الجوهرة من قبل السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، عقب تحقيق المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق وحصل عليها في أعوام 2006 و2020 و2021.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .