عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.
الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم.
الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبد الله - بيرسي تاو.
الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي.