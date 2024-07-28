الرياضة

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبد الله - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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