موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا فى كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:30 صباحاً - يكثف روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، محاضراته مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها فى مباراة موزمبيق التي أقيمت مساء الأحد الماضى فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وتشهد الاجتماعات عرضا للمباراة والمواقف التي شهدت أخطاء من اللاعبين في التعامل مع الكرة، ما أدى لاستقبال المنتخب هدفين خلال 5 دقائق، خاصة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت فى المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا فى كأس الأمم الأفريقية

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا فى العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غانا

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا الخميس المقبل فى كأس الأمم الأفريقية.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى وتعادل 2/2، ثم يلتقى مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية الخميس المقبل، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر الاثنين المقبل.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024 ..10 مساء

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء

يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

أمم أفريقيا 2023

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.