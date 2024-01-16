الهلال الأحمر الفلسطينى يتسلم شحنات مساعدات مصرية عبر معبر رفح.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 12:36 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة تسلم طواقمها 40 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح الحدودي، محملة بالمساعدات الإنسانية، تحتوى الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية.

أوضحت بيانات رصد حركة العبور من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة انه يجري تسيير مجموعة جديدة من شحنات مساعدات تم تحريكها من معبر رفح في طريقها لغزة تضم مساعدات إغاثية مقدمة من مصر ودول عربية واجنبية.

كما انه يجري استقبال 50 جريحا ومصابا قادمين من قطاع غزة في طريقهم لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، واستقبال 95 من الأجانب المقيمين في غزة وهم في طريق عودتهم لبلدانهم.

وشهد المعبر خلال الساعات الماضية عبور وفود طبية وأممية عربية وأجنبية من وإلى غزة تابعة للأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

شاحنات مساعدات مصرية تصل غزة ويستلمها الهلال الاحمر المصري

شحنات مساعدات مصرية تصل غزة

وصول شحنات المساعدات لغزة