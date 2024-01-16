رئيس العراق يدين قصف إربيل .. والبعثة الأممية تدعو لوقف الهجمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 12:36 مساءً - أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الهجمات على مدينة اربيل ، مؤكدا أنه يعد انتهاكاً للسيادة ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأكد رشيد - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها.

من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توقف الهجمات المنتهكة لسيادة العراق من أي جانب، فيما أدانت بشدة الهجوم على أربيل.

وذكرت البعثة الأممية - في تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) (تويتر سابقا ) - ندين بشدة هجوم الليلة الماضية على مواقع في أربيل في إقليم كردستان العراق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضافت أنه يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب، مطالبة بضرورة معالجة المشاكل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات.