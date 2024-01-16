نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس أمناء جائزة الصحافة المصرية يعيد جائزتي "المرأة" و"البيئة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، إعادة إضافة فرعي "صحافة المرأة"، و"صحافة البيئة" ضمن فروع الجوائز الخاصة، بعد نجاح مجلس الأمناء بالتعاون مع نقيب الصحفيين في توفير دعم للجائزتين.

وقرر مجلس الأمناء، اختيار اسم لإحدى رائدات الصحافة المصرية، لإطلاقه على جائزة المرأة في كل دورة من دورات الجائزة، تكريمًا لأسماء رائدات مهنة الصحافة.

وشدد مجلس الأمناء على أن فلسفته في الإبقاء على الفروع الخاصة من عدمه، تعتمد على استمرار توافر التمويل لها.