الرئيس السيسى يجتمع مع الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA CGM

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 01:34 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم، اثلاثاء، مع "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و"باتريس برجاميني" النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيداً بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكداً اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة، في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية.