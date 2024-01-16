”حياتك مش عشان تنهيها.. حياتك عشان تبنيها”.. مشروع تخرج تحت رعاية وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 03:31 مساءً - السفيرة سها جندي: الموافق على تنفيذ المشروع تحت رعاية وزارة الهجرة ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة: مصر مليئة بالشباب المبدع الذي من الممكن الاستفادة منه في القضايا الوطنية الهامة بأفكار خارج الصندوق

في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشروع تخرج لعدد 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، وتم تنفيذه تحت رعاية وزارة الهجرة.

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات اللاتي اخترن ملف من أصعب الملفات وهي ظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، مشيدة بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهم على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة، وهم:

سلمى مصطفى سالم أحمد سالم

سلمى محمد حسن عبدالجواد

جنا محمد سامي محمد هيكل

داليا أشرف محمد عبدالوهاب

رانا حسن إبراهيم أحمد محمد

ميار محمد مصطفي عبدالجواد

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم تنفيذ المشروع تحت رعاية وزارة الهجرة ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تجسيده لروح الابتكار لدى الشباب بما يؤكد دعم الوزارة للشباب دائمًا، هذا بالإضافة إلى أن مشروع التخرج يتضمن رسائل مهمة لها دور في توعية شبابنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة لهم بوطنهم أو السفر بشكل يحفظ لهم حياتهم.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر والفرص الاستثمارية الواعدة التي من الممكن أن يستغلها الشباب في ظل التيسيرات التي تم توفيرها لتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة على أرض وطنهم، لإثنائهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مصر مليئة بالشباب المبدع الذي من الممكن الاستفادة منه في القضايا الوطنية الهامة بأفكار خارج الصندوق.

وكانت السفيرة سها جندي قد التقت الطالبات وأشادت سيادتها بأفكارهم وجهدهم المبذول لتصل الرسائل للشباب بشكل مباشر حتى تساهم في توعيتهم بمخاطر تلك الظاهرة التي تؤدي إلى القضاء على حياتهم.

وتم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

ولمشاهدة الحملة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الروابط التالية:

‏https://fb.watch/pBiDFTbZuA/

‏https://fb.watch/pBiCJT_WGo/

‏https://fb.watch/pBiBDR5Qwe/