داخل إيتابا سكوير مول.. سيتي إيدج للتطوير العقاري توقع اتفاقا لافتتاح أوسكار ماركت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 03:32 مساءً - وقعت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري ، اتفاقية مع مجموعة أوسكار ماركت، لافتتاح فرع جديد في ايتابا سكوير مول، الذي يُعد أكبر وجهة تجارية بموقع متميز بقلب مدينة الشيخ زايد.

جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقامته سيتي ايدج للتطوير العقاري بحضور كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، وهشام جاهين رئيس القطاع المالى لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، وماجد عياد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوسكار ماركت.

وسيتم افتتاح الفرع الجديد من أوسكار ماركت على مساحة 3160 متر مربع، ليصبح جاهز للتشغيل واستقبال العملاء خلال 8 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

كما صرح محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري:" إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة أوسكار ماركت باعتبارها أول هايبر ماركت محلى يقدم تجربة تسوق ممتعة منذ عام 1982. كما لديه العديد من الفروع تمتد في شرق وغرب القاهرة. إننا في سيتي إيدج نحرص على تقديم تجربة متكاملة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم الأساسية من الخدمات والأماكن الترفيهية، لذلك يأتي تعاوننا مع أوسكار تأكيدًا على هذه الاستراتيجية.

ويُعد مشروع إيتابا سكوير متعدد الاستخدامات ويتميز بتصميمات مبتكرة و مميزة علي مصاطب مما يعطي جميع وحدات المشروع إطلالة رائعة، ويقع المشروع علي مساحة 14 فدان، ومساحة بناء حوالى 114 ألف مترًا مربعًا وتشمل وحدات متنوعة منها وحدات إدارية، ، تجارية، طبية وترفيهية في موقع استراتيجى فى قلب الشيخ زايد على بعد 9 دقائق فقط من المحور.

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2.25 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري.

تقوم الشركة بتطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر". كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.