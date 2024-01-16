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قائد القوات البحرية يلتقى نظيره الجنوب أفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى، قائد القوات البحرية لدولة جنوب إفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين القوات البحرية لكلا الجانبين، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا للقوات البحرية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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