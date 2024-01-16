نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد القوات البحرية يلتقى نظيره الجنوب أفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندى لوبيسى، قائد القوات البحرية لدولة جنوب إفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين القوات البحرية لكلا الجانبين، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا للقوات البحرية.