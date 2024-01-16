نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل الدحود يدخل الأراضي المصرية استعدادًا لرحلة علاج في دولة قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، عن وصول الإعلامي والصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، إلى مصر عن طريق معبر رفح؛ وذلك استعدادًا للسفر إلى دولة قطر، لتلقّي العلاج على نفقة مؤسسة الجزيرة.

وقال المصدر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الإعلامي وائل الدحدوح يتواجد الآن في معبر رفح، لإنهاء إجراءات الدخول، استعدادًا إلى الوصول لمطار العريش، وفي استقباله طائرة خاصة، لنقله إلى الدولة قطر.

"الصحفيين المصريين" تشكر الدولة على استجابتها لطلب دخول وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج

وكانت قد تقدّمت نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة، على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

ووجّه “الدحدوح” الشكر للدولة المصرية، ولكل الصحفيين المصريين، ومجلس النقابة، على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجّه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له، مشيرًا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.

وشددت النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين، ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وشكرت كل أجهزة الدولة المصرية، ومن بذل جهدًا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح، وعلاج الجرحى الفلسطينيين.