نقابة الصحفيين ووائل دحدوح يشكرون الدولة المصرية لتسهيل دخوله للعلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 04:30 مساءً - تتقدم نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح، ووجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له، مشيرا إلى أنه سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه.

وتشدد النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، موجهة الشكر لكل أجهزة الدولة المصرية على بذل الجهد للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.