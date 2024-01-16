خلال أيام.. صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 21 يناير الجارى ولمدة 5 أيام.. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لكل العاملين في الجهات الإدارية في الدولة المصرية، حيث حددت الوزارة 5 أيام في كل شهر لصرف مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى 3 أيام أخرى لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين والموظفين، وقد تم تحديد هذه الأيام مع مراعاة أيام العطلات والإجازات الرسمية، بحيث تبدأ عمليات الصرف في كافة ماكينات الصراف وفقًا للمواعيد المقررة.
مواعيد صرف مرتبات شهر يناير
تم إعلان مواعيد صرف مرتبات شهر يناير الحالي من قبل وزارة المالية التي حرصت على توزيع الموظفين والعاملين في الجهات الإدارية بالدولة على خمسة أيام حتى تخفف من التزاحم في ماكينات الصراف الآلي، وفيما يلي مواعيد صرف مرتبات شهر يناير:
- يوم الأحد الموافق 21 يناير هو أول أيام صرف رواتب شهر يناير.
- يوم الأثنين الموافق 22 يناير هو ثاني أيام الصرف.
- يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير هو ثالث أيام الصرف.
- يوم الأربعاء الموافق 24 يناير هو رابع أيام الصرف.
- يوم الأحد الموافق 28 يناير هو خامس أيام الصرف وهو اليوم الأخير.
- مع العلم أن يوم الخميس الموافق 25 يناير عطلة رسمية للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
- أما أيام الجمعة والسبت فهما عطلة رسمية في البنوك، ولهذا يتوقف صرف الرواتب في هذه الأيام الثلاثة بسبب اجازة موظفي البنوك.
- كما حددت وزارة المالية 3 أيام أخرى لصرف أي متأخرات في رواتب العاملين وهي 8 و 9 و 10 من شهر فبراير القادم.
- يمكن صرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي.
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