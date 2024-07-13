العرض الإماراتي لـ “أوباما” يثير الجدل فى الزمالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – يشهد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلافات حول العرض الذى تلقاه يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم من نادي دبا الفجيره الإماراتى حيث يري بعض أعضاء المجلس ومنهم حسين لبيب رئيس النادي أن العرض إن كان يليق باللاعب والنادي من الناحيه الماديه فلامانع من الموافقه بشرط أن يكون إعاره ليتمكن أوباما من العوده مرة أخرى بينما سيرفض المجلس إذا كان العرض متواضعا و سيكون هناك جلسة مفاوضات لتجديد عقده .

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فى الوقت الذى يرى فيه أعضاء آخرون الإبقاء على أوباما بعد ظهوره بمستوي جيد فى اللقاءات الماضية وآخرها أمام طلائع الجيش وأن التجديد له ضروري فى ظل تمسك جوزيه جوميزالمدير الفني باللاعب.

من ناحيه أخري يستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت استعدادا للقاء بلديه المحلة بعد غدا بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة 24 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف.