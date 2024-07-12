” الأهلي ” يفرط في خدمات العنصر الأهم في وسط الفريق .. رحيل ” موتور الأهلي “

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن أن يتم التكهن بما يفكر فيه المسئولون داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية استعداد للمستقبل القريب حيث أن النادي يوجه كامل تركيزه في الوقت الحالي على البطولة المحلية التي وصلت لمراحل متقدمة من المنافسة ويرغب المارد الأحمر في إكمال عقد البطولات هذا الموسم من خلالها لكن الأخبار التي تتعلق باللاعبين تلفت معها النظر حول وجود ” غربلة ” متوقعة في العناصر المتاحة تحت تصرف المدير الفني مارسيل كولر الذي أمضى نحو عامين في تدريب الفريق تعرف من خلالها على قدرات اللاعبين عن كثب

– رحيل نجم الأهلي

جدير بالذكر أن هناك أخبار شبه مؤكدة عن وصول إدارة نادي الخلود السعودي لاتفاق مع نظيرتها في النادي الأهلي حول انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المالي الدولي أليو ديانج متوسط الميدان على سبيل الإعارة لناديه السعودي الجديد مع وجود بند أحقية شراء في عقد اللاعب مع ناديه في حال رغبوا في الحصول على خدماته بشكل كامل

في ذات السياق فإن هناك تخوف كبير من جانب الجمهور الأحمر من التفريط في خدمات لاعب كبير بقدرات ديانج وهو الأمر الذي من الممكن ألا يتم تعويضه بسهولة فقد برز اللاعب مع الأهلي لكن الأسماء التي يتم طرحها لكي تكون بديل للاعب من شأنها أن تعمل على طمأنة الجمهور في حال التعاقد مع إحداها