الرياضة

عاجل.. المتحدث الرسمي للإتحاد الافريقي يكشف موعد الإعلان عن ملعب السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -   

 

أكد لوكس سبتمبر المتحدث الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ومدير إدارة الإعلام والاتصال أن كاف خلال 48 ساعة سيقوم بالاعلان عن تفاصيل مهمة تخص مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر له فى السعودية يوم 27 سبتمبر المقبل.


وقال لوكس سبتمبر المتحدث الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم فى تصريحات حصرية عبر برنامج الكورة مع فايق: "الكرة الأفريقية خلال الفترة الماضية جذبت الأنظار العالمية، ومنذ عامين وقعنا مذكرة تعاون مع السعودية".


وأضاف:" إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك فى السعودية، سيكون مهم للغاية بسبب تسويق المباراة علي المستوي العالمي لأن السعودية الآن أصبحت ساحة عالمية".


واختتم:" خلال 48 ساعة سيقوم الاتحاد الأفريقي بالاعلان عن الملعب الذي يستضيف والزمالك فى نهائي كأس السوبر الافريقي، بجانب أيضا الإعلان عن كل ما يخص المباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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