نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المتحدث الرسمي للإتحاد الافريقي يكشف موعد الإعلان عن ملعب السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد لوكس سبتمبر المتحدث الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ومدير إدارة الإعلام والاتصال أن كاف خلال 48 ساعة سيقوم بالاعلان عن تفاصيل مهمة تخص مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر له فى السعودية يوم 27 سبتمبر المقبل.



وقال لوكس سبتمبر المتحدث الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم فى تصريحات حصرية عبر برنامج الكورة مع فايق: "الكرة الأفريقية خلال الفترة الماضية جذبت الأنظار العالمية، ومنذ عامين وقعنا مذكرة تعاون مع السعودية".



وأضاف:" إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك فى السعودية، سيكون مهم للغاية بسبب تسويق المباراة علي المستوي العالمي لأن السعودية الآن أصبحت ساحة عالمية".



واختتم:" خلال 48 ساعة سيقوم الاتحاد الأفريقي بالاعلان عن الملعب الذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس السوبر الافريقي، بجانب أيضا الإعلان عن كل ما يخص المباراة.