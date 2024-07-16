فن ومشاهير

قريباً..عمرو المصري يروج لأغنية "كداب" لـ رامي صبري من الألبوم الجديد

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الشاعر عمرو المصري عن تعاونه مع الفنان رامي صبري في أغنية "كداب" في ألبومه الجديد "أنا جامد كدة كدة" الذي من المقرر طرحه يوم الأربعاء القادم.

وقد روج الشاعر عمرو المصري لهذه الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر برومو الأغنية وعلق عليه قائلاً: "خلال ايام بإذن الله، أغنية (كداب) التعاون الثالث مع الفنان (رامي صبري)، من كلماتي : عمرو المصري، لحن وتوزيع : عمرو الخضري، اتمني تعجبكم، Stay tuned".

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منشور عمرو المصري 
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استوري عمرو المصري 

تعاونات عمرو المصري مع رامي صبري

 

وفي سياق متصل يذكر أن هذا هو التعاون الثالث بين الشاعر عمرو المصري والفنان رامي صبري، حيث شارك عمرو المصري بأغنيتين في الألبوم السابق الذي حمل اسم"النهايات أخلاق".

وجاءت الأغنيات في الألبوم السابق اسم "بين الحيطان، حلفتك بالليالي" وقد حققوا نجاحات كبيرة منذ بداية طرح الألبوم.

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بوستر أغنية حلفتك بالليالي 
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بوستر أغنية بين الحيطان 

كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

 

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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