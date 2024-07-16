آخرهم علاء عوض..قصص السحر والأعمال السفلية مع نجوم الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - مع اختلاف العادات والثقافات يختلف مفهوم السحر إلا أنه دائمًا مُثير للجدل والنقاش ، ويؤمن به عدد كبير من الناس نظرًا لذكره في القرآن الكريم وهو ما يجعل بعضهم يلجأ لاستخدامه لآذية الغير ، وشهد الوسط الفني على عدة قصص للسحر التي أصابت نجومًا سواء من أشخاص خارج الوسط أو من داخله .



ولم يكن الفنان علاء عوض هو الأول في التعرض السحر ، وذلك بعد ما تصدر تريند جوجل ، فهناك عدد من الفنانين تعرضوا لذلك



ويعرض دوت الخليج الفني في السطور القادمة أبرز تلك النجوم و قصصهم مع السحر والأعمال السفلية

طلاق رانيا يوسف بعد 11 عام بسبب السحر



تحدثت رانيا يوسف في إحدى البرامج التلفزيونية عن معاناتها بسبب السحر بعد 11 عام من الزواج ويرجع السبب لإحدى الفنانات داخل الوسط الفني تريد أن تفسد علاقتها بزوجها معلقة :"هناك فنانات أغضبهن نجاحى، ‏واستكثرن على هذا النجاح، البعض قام بعمل سحر لى، لم أكن أقتنع بهذه الأشياء، لكن بعد هذا السحر، ‏حياتى انقلبت 180 درجة فى أقل من أسبوع‎، وكنت فى بيت مستقر جدًّا وحياة جميلة، ثم حدثت أشياء كثيرة من غير مقدمات، حيث رأيت ‏أشياء غريبة تحدث فى بيتى. ورغم أنى مؤمنة بأنه لا أحد يستطيع أن يضر أو ينفع إلا الله، لكن السحر ‏ذُكر فى القرآن الكريم، وهناك ناس تقوم بأعمال السحر حتى تفرّق بين الرجل وزوجته. وأعرف من الذى ‏يقف وراء هذا الأمر".‏

معاناة نجلاء بدر من السحر 15 عام

أعلنت نجلاء بدر من خلال لقاء تلفزيوني إنها عانت من السحر لمدة 15 عام قائلة: "لم أكن أؤمن بشيء اسمه أعمال سحرية، ‏وكنت أعتبرها خرافات، وظل العمل السحرى معى 15 عاماً، كنت أرى كوابيس فى أحلامى. وتوجّهت ‏لدار الإفتاء، ورويت ما يحدث معى، وحضر للبيت أحد شيوخ دار الإفتاء وظل يتلو سورة "البقرة" لمدة 7 ‏أيام متتالية، وبعدها شعرت بارتياح نفسي‎".



تجربة مريرة لأحمد فلوكس مع السحر



تحدث الفنان أحمد فلوكس من خلال حسابه عبر فيس بوك عن تعرضه لتجربة مريرة معلق :"مريت بتجربة مريرة بحياتى وعرفت يعنى إيه واحد يتعملوا عمل ‏وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائى إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمى "ولاد ناس، وعرفت معنى إن حد يبقى مش شايف، مش قادر يقوم، مش بنى آدم، مغيب تايه، شىء قذر، ‏وملعون، نفسى يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال، شىء مدمر، اللى بيعمل عمل ويسحر ‏لحد بيدمره، حسبى الله و نعم الوكيل فى كل حد بيعمل كده‎".

علاء عوض وأعمال سفلية من حماته

تصدر علاء عوض التريند بعد تصريحه عن الأعمال السفلية في إحدى البرامج التلفزيونية معلق :"أنا حظي كان وحش في الجواز، والزوجة الأولى المغنية مها خليل والدتها كانت رافضة والأب مكروه، وبقيت أنا مكروه عند الأم إني اتجوزت بنتها غصب عنها، وبقت تعملي أعمال سفلية، وأنا اتكسرت في أول حب، واتجوزت التانية والتالتة والرابعة في 3 سنين".