هنا الزاهد: كان نفسى والدي يكون معايا فى كل مراحل حياتى.. ومرض أمى كسرنى

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفه في برنامج"صاحبة السعادة" التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، الذي يتم عرضة عبر شاشة DMC.

قالت هنا الزاهد إن شقيقتها نور تحب السفر والماكياج، بينما شقيقتها فرح تشبهها في الشخصية. وأضافت أن والدتها تحب تدليلهن ولا تجبرهن على الدراسة، وأنها كانت دائمًا تتحدى والدتها وتتفوق في دراستها. كما أوضحت أنها خلال آخر عامين من المدرسة، انضمت إلى مجموعة من الأصدقاء وتعرضت للطرد لمدة أسبوع.

أكدت هنا الزاهد أن والدتها تهتم بهن كثيرًا وقد ربتهم بشكل جيد، وتعلمت منها الكثير. كما وصفت نفسها بأنها رومانسية وحساسة جدًا، ولا تستطيع العيش بدون حب. أشارت أيضًا إلى أنها تتقمص وتغار، لكنه لا يظهر عليها، وأكدت أن نظرة الأم دائمًا صائبة ولا تخيب، كما عبرت عن حزنها عندما مرضت والدتها وشكرت الله على شفائها، مضيفة أن الشخص الذي لا يهتم بأهله لن يكون خيرًا لأي أحد آخر.

وعن علاقتها بوالدها قالت هنا الزاهد :"بحب اللى يحتوينى وأشعر معاه بالأمان، ووالدى شخص جميل لكن مش بشوفه كتير"، وكان نفسى يكون معايا فى كل مراحل حياتى ويسمع كل اللى جوايا فهو مثقف كان هيفيدنى من تجاربه وانا مفتقداه فى حياتى".

وقالت هنا الزاهد :"مش أى حد تآمنيه وتدخليه بيتك وتعيشى الحياة بعبط، وبحب بيتى يبقى مقفول علينا".