لأول مرة..هنا الزاهد تكشف كواليس انفصالها عن أحمد فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة "دي ام سي" وتتحدث هنا الزاهد خلال الحلقة عن العديد من حياتها الشخصية وموقف انفصالها ومواقف من طفولتها في حلقة مليئة بالأسرار.

وتحدثت هنا الزاهد عن كواليس انفصالها عن أحمد فهمي: "لم أكن أتخيل أن يكون هناك شيء اسمه الطلاق بالنسبة لي، لذلك ربنا جاب لي موضوع الطلاق بالتمهيد في 8 أشهر وأنا روتينية الشيء الذي تعودت عليه لا أستطيع التخلي عنه أبدًا، لكن الحمد لله أدركت أن ربنا كتب لي الخير في أي شيء ويرى أن حياتي أفضل بالانفصال"

وأضافت قائلة: "انا ما نزلتش دمعة بعد الانفصال، ورحت عند إخواتى وبقيت وسطيهم، وكان عندى إيمان إن ربنا شايلى حاجة علشان كدة حصل الإنفصال، وزملائى فى اللوكيشن اتصدموا قالوا ما نعرفش إن كان عندك مشكلة"

وأستكملت قائلة: "أوقات بيكون عندى حزن ولما بكون بشوشة مببينش، وبحسم الأمور بعقلى وقلبى بعد أن كنت أتعامل بقلبى، واتقرصت من ناس كتير، وانا مبسوطة بكل الفترات اللى مريت بيها".

وعن علاقتها الحالية بطليقها تحدتث قائلة: "بتمنى الخير للشخص اللى كان معايا ولو جالى دور حلو ممكن أشترك معاه، لأنه أصبح بالنسبة لى زميل مش صاحب، لو تم ترشيحي لعمل فني أمام أحمد فهمي، سأقبله عاديًا لأن أحمد أصبح زميل مهنة ولا أرى أي مانع في العمل سويًا".

وتحدتث عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "فتى أحلامى يكون راجل وسند وضهر ويعمل كل حاجة علشان يراضينى ويشجعنى علشان أكبر، وأحس بالأمان معاه، وانا ما بتشدش للى فى سنى وبحب الأطفال، وعشان كده نفسى فى بنت وولد".

انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

ويذكر ان هنا الزاهد كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها أحمد فهمى رسميًا من خلال منشور لها على استورى حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

أعمال جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

سجل مسلسل "الواد سيد الشحات" أول الأعمال الدرامية التى جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، والذى عرض فى رمضان 2019، واجتمعا مجددا من خلال مسلسل إذاعى بعنوان "عربى إنجليزى"، بطولة كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم، وتعاونا فى المسرح، حيث قدم الثنائى مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة"، وسجل فيلم "مستر إكس"، آخر الأعمال التى جمعتهما قبل خبر انفصالهما.