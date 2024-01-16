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إعلام فلسطيني : قصف إسرائيلى قرب مستشفى الأمل في خان يونس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:34 مساءً - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس ما أدى إلى أضرار جسيمة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر 2023، وفق القوانين الدولية، وقتلت 24285 شهيدا، وأصابت 61154 شخصا.

وفي اليوم الـ102 من الحرب على غزة، تدور معارك ضارية وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قتلت جنودا إسرائيليين في عمليات بهذا المحور القتالي، بينما يشن الاحتلال قصفا كثيفا على جباليا شمالا.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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