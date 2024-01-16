تفاصيل حالة الطقس غد الأربعاء 17 يناير 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:34 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 17 يناير 2024 .

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد غدا الأربعاء، القاهرة الكبرى ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.



وخلال السطور التالية ننشر أبرز توقعات طقس غد، الأربعاء..