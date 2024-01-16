تفاصيل حالة الطقس غد الأربعاء 17 يناير 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:34 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 17 يناير 2024 .
توقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد غدا الأربعاء، القاهرة الكبرى ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز توقعات طقس غد، الأربعاء..
ارتفاع فى حرارة الجو 4 درجات وشبورة صباحا
ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية
طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد
طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء
يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد
شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية