نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) في محافظة الجيزة، للعام الدراسي 2023 / 2024، غدا الأربعاء 17 يناير 2024.

حيث تستغرق امتحانات الشهادة الإعدادية، 6 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، مع مراعاة يوم السبت الموافق 20 يناير إجازة رسمية بالامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للأخوة الاقباط شركاء الوطن، ويؤدى الطلاب خلال اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢٠٠ ألف و٨٥ طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( ٦٩٨ ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت إشراف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وأيضًا تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، وكذلك تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا ولو كان مغلقا.

مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.