نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر آمال ماهر للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة آمال ماهر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحياء أحدث حفلاتها الغنائية "ليلة الأحلام"، مساء أمس، مع الموسيقار عمر خيرت، على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة، ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

وقدمت آمال ماهر باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، كما قدمت عدد من الأغاني برفقة عدد من العازفين العالميين بشكل جديد.

رسالة آمال ماهر لـ عمر خيرت

وأعربت آمال ماهر عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت وذلك فور صعودها على المسرح قائلة: "أستاذنا أنا فخورة جدًا، وسعيدة في اللحظة دي إني بشاركك وبتشاركني الغناء، ده شرف عظيم ليا".

آخر أعمال آمال ماهر



ويذكر أن آخر أعمال آمال ماهر، كانت قد اطلقت ألبومها الأخير في شهر يونيو الماضي والذي يحمل عنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد اطلاق الألبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.

عودة آمال ماهر بعد غياب طويل



ويشهد ميني ألبوم “أنا كويسة” عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية “اللي قادرة”، هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.