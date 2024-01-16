نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب الأمم المتحدة: مصر مؤهلة الآن لتصدير الطاقة الآمنة بعد نجاحها بتطبيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أليساندرو فراكاسيتي مندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر من الدول الساعية للالتزام بالحفاظ على البيئة من خلال استخدام أنواع نظيفة من الطاقة مثل الطاقة الشمسية وهو ما أدى لتوفير ملحوظ في استهلاك الطاقة المعتادة المعتمدة على الوقود الأحفوري “الغاز والبترول” في مصر.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر المنعقد اليوم في قصر الأمير محمد علي توفيق -القاعة الذهبية- لإعلان افتتاح 6 محطات للطاقة الشمسية بالمواقع والمتاحف الأثرية بالتعاون ما بين وزارتي السياحة والآثار والصناعة والأمم المتحدة.

وأشار أليساندرو فراكاسيتي إلى أن اعتماد مصر على الطاقة الشمسية وفر 1500 طن من انبعاثات الكربون في مصر وهو ما يعد تطبيقًا لتوصيات COP27، واليوم تكمل مصر مسيرتها وتفتتح 6 محطات للطاقة الشمسية في المواقع الأثرية.

وأقدم بصفتي مندوبًا عن الأمم المتحدة كل الشكر لوزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة حيث أصبح لمصر فريقًا يؤدي ذلك العمل بمهارة وإتقان وهو ما سيساعد على أن يقوموا بتنفيذه في دول العالم.