أسامة ربيع: تراجع العائد بالدولار لـ قناة السويس بنحو 40%

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:31 مساءً - كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حجم تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس، مشيرا إلى أن القناة تأثرت بسبب هذه التوترات، حيث انخفضت أعداد السفن بنحو 30%.

وأشار ربيع، خلال اصتال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، مع الإعلامي سيد علي إلى أن الحمولة تراجعت بنسبة 41%، كما انخفض العائد بالدولار بنحو 40%. لافتا إلى أن التأثير على العالم كله وليس على قناة السويس فقط.

وقال إن السفن التي علقت مرورها من قناة السويس واتجهت إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مدة رحلتها زادت بنحو 10 أيام، فضلا على أن الطريق محفوف بالمخاطر، منوها بأن السفن الصغيرة لا يمكنها العبور من طريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدا أن هذا التأثير مؤقت وسينتهي