القيادة الوسطى الأمريكية تقصف منصة صواريخ حوثية في اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:32 مساءً - قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت أربعة صواريخ باليستية حوثية مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت في بيان، أن الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن على سفينة " Zografia"، وهي ناقلة بضائع تحمل العلم المالطي، وأكدت أنها تعرضت للقصف ولكنها صالحة للإبحار وكانت تواصل عبورها في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي فى اليمن، أنها استهدافت سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.

وأضافت، فى بيان اليوم الثلاثاء: "جاءت عملية الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيرية النارية".