منتخب السعودية يقتنص فوزا قاتلا من سلطنة عمان 2-1 فى كأس آسيا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:29 مساءً - اقتنص منتخب السعودية فوزًا قاتلًا ضد عمان بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء باستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من صلاح اليحيائي فى الدقيقة 14 لصالح منتخب عمان، بينما سجل عبد الرحمن غريب، والبليدي هدفي السعودية في الدقيقتين 78، و96 على التوالى.السعودية ضد عمان

ويتنافس المنتخب السعودى فى المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وبجانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، وتايلاند.

بعد العودة إلى تقنية الفيديو، منتخب عمان يحصل على ركلة جزاء ويترجمها صلاح اليحيائي إلى داخل الشباك السعودية#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #السعوديه_عمان#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/VAnuezTszP

ونجح المنتخب السعودى فى تحقيق انطلاقة قوية فى مشواره الآسيوى بحثا عن التتويج باللقب الرابع فى تاريخه بالبطولة، بعدما حصده 3 مرات سابقة أعوام 1984 و1988 و1996، كما حل في مركز الوصيف 3 مرات.

وخاض منتخب السعودية 48 مباراة فى تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 14، وقد سجل 69 هدفاً واستقبلت شباكه 48 هدفاً.

عبد الرحمن غريب يعادل الكفة من مجهود فردي رائع #كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #السعوديه_عمان#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/tUq9CEUNUY

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السعودية في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا مع نظيره قرغيزستان يوم 21 يناير الجارى، ثم يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء نظيره التايلاندي، يوم 25 من الشهر ذاته.

البليهي يعطي الأفضلية للمنتخب السعودي في الثواني الأخيرة #كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #السعوديه_عمان#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/iZjrIZcsDI

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، سامي النجعي.

السعودية ضد عمان السعودية ضد عمان

السعودية ضد عمان السعودية ضد عمان

السعودية ضد عمان السعودية ضد عمان

السعودية ضد عمان السعودية ضد عمان

السعودية ضد عمان السعودية ضد عمان

السعودية ضد عمان السعودية ضد عمان