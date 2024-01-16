وزارة الصحة : 14 تخصص لابد من التدخل الجراحي العاجل بالمجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:29 مساءً - وجهت وزارة الصحة سؤالا للمواطنين عبر صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء، هل أحد أفراد عائلتك يحتاج لتدخل جراحي عاجل؟ ، مضيفة أنه لابد من تسجيل بيانات المريض في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية العاجلة بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي .

وأضحت الوزارة أن المرضى الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل بالمجان وبأعلى جودة تتمثل في 14 تخصص كالآتي :

- القساطر المخية

- زراعة الكلى .

- زراعة الاقوقعة .

- قساطر القلب .

- جراحات الرمد .

- جراحة الأورام .

- الأوعية الدموية .

- جراحة المخ والأعصاب .

- زراعة الكبد .

- جراحات القلب .

- جراحة العظام .

- جراحات الصدر.

- جراحات العيوب الخلقية للأطفال .

- زرع النخاع .

وأفادت الوزارة أنه لابد من التسجيل من خلال المبادرة عن طريق الموقع الخاص بالمبادرة .

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