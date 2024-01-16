وزارة الصحة : 14 تخصص لابد من التدخل الجراحي العاجل بالمجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:29 مساءً - وجهت وزارة الصحة سؤالا للمواطنين عبر صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء، هل أحد أفراد عائلتك يحتاج لتدخل جراحي عاجل؟ ، مضيفة أنه لابد من تسجيل بيانات المريض في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية العاجلة بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي .
وأضحت الوزارة أن المرضى الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل بالمجان وبأعلى جودة تتمثل في 14 تخصص كالآتي :
- القساطر المخية
- زراعة الكلى .
- زراعة الاقوقعة .
- قساطر القلب .
- جراحات الرمد .
- جراحة الأورام .
- الأوعية الدموية .
- جراحة المخ والأعصاب .
- زراعة الكبد .
- جراحات القلب .
- جراحة العظام .
- جراحات الصدر.
- جراحات العيوب الخلقية للأطفال .
- زرع النخاع .
وأفادت الوزارة أنه لابد من التسجيل من خلال المبادرة عن طريق الموقع الخاص بالمبادرة .
http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online