نقيب الصحفيين الفلسطينيين: وائل الدحدوح يرسل شكره لمصر والرئيس السيسي على إخراجه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:27 مساءً - كشف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن أنه تلقى رسالة من وائل الدحدوح قبل قليل أن كل أموره تيسرت وأنه بخير، ويشكر باسمه نقابة الصحفيين بمصر وعلى رأسها خالد البلشي، وكل الإعلام المصري والرئيس السيسي على دورهم الكبير في إخراجه من قطاع غزة لمصر وتوجهه لقطر.

وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن وائل الدحدوح أبلغه بضرورة إرسال تحياته وشكره للمسؤولين المصريين على كل ما بذلوه من جهد من أجل إخراجه وتقديم العلاج له داخل مصر، موجهًا الشكر لنقابة الصحفيين على الدور الكبير الذي يقدمونه من أجل دعم الصحفيين الفلسطينيين، ونقل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن وائل الدحدوح رمزًا لكل الصحفيين الفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة، وهو صحفي يتمتع برزانة عالية جدا، وهدوء منقطع النظير على الرغم بكل ما حل به من استهداف وقتل، وآخرهم الشهيد حمزة نجله الذي تزوج قبل عامين فقط.