منتخب مصر لا يخسر الجولة الثانية بأمم أفريقيا منذ 20 عاما قبل مواجهة غانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:27 مساءً - يتسلح منتخب مصر بسجل مميز في لقاءات الجولة الثانية بأمم أفريقيا، قبل مباراة غانا المقبلة بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وتعود آخر هزيمة لمنتخب مصر في الجولة الثانية إلى 20 عاما مضت، حيث خاض منتخب مصر 21 مباراة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، منذ العمل بنظام المجموعات في البطولة القارية بداية من نسخة 1963.

وحقق منتخب مصر 14 انتصارًا في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا، فيما تعادل في 4 مباريات، بينما خسر 3 مباريات بالبطولة القارية.

وجاءت هزائم منتخب الفراعنة الثلاثة في دور المجموعات الأفريقي، أمام نيجيريا عام 1990 بنتيجة 1-0، وخسر بنتيجة 2-1 أمام الكاميرون عام 1996، كما خسر بنفس النتيجة أمام الجزائر في نسخة 2004.

واكتفى منتخب مصر بالتعادل الإيجابي أمام موزمبيق، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمع المنتخبين، الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي أقيمت على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان.

وحقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة بعد الفوز على نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس أيضا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة.