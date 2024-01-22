منتخب مصر يتأخر أمام كاب فيردى بهدف نظيف فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر وكاب فيردى على ملعب فيلكس هوفويت بوانى، فى الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بتأخر منتخب مصر بهدف نظيف.

بداية المباراة جاءت سريعة من جانب الفريقين، وتحديدا منتخب مصر رغبة فى تسجيل هدف مبكر لتسهيل اللقاء، وأهدر مصطفى محمد فرصة محققة لهز الشباك فى الدقيقة 12 بعدما تلقى عرضية متقنة لكنها يسددها رأسية خارج الملعب، قبل تصويبة من امام عاشور فى الدقيقة 14 لكن حارس كاب فيردى يتصدى لها.

وأهدر مصطفى محمد هدفا جديدا فى الدقيقة 21 بعدما سدد مرموش بقوة فى اتجاه مرمى كاب فيردى، لترتد الكرة أمام مصطفى محمد لكنها يضعها برعونة فى يد حارس كاب فيردى.

وحاول منتخب كاب فيردى الوصول لمرمى الشناوى أكثر من مرة، لكن حجازى وعبد المنعم يمنعان الهجمات ، وفى الدقيقة 45 ينجح منتخب كاب فيردى فى تسجيل الهدف الأول من خطأ دفاعى للفراعنة.

بدأ منتخب مصر، المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي، أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع موزمبيق وغانا، بينما يتصدر المجموعة منتخب الرأس الأخضر بـ6 نقاط، ويتواجد منتخب غانا في المركز الثالث وموزمبيق رابعا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة اليوم بأى نتيجة من أجل ضمان بطاقة الصعود للدور الثانى، بعدما ضمن منتخب كاب فيردى التأهل كأول المجموعة، لذا يجهز منتخب مصر للتأهل كثانى المجموعة منعا للدخول فى حسبة معقدة لضمان التأهل.

ويفتقد منتخب مصر جهود نجمه الفرعون محمد صلاح للإصابة، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية.