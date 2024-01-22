قصواء الخلالي: مصر قدمت الغالي والنفيس تجاه القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:32 مساءً - قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن مصر متمثلة في شعب ودولة وقيادة خسرت الكثير جراء نزاهة وشرف مواقفها.

أضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC"، اليوم الاثنين، أن مصر وشعبها وقيادتها قدمت الغالي والنفيس لخدمة القضية الفلسطينية.

أوضحت أن الأكاذيب لن تثني مصر عن القيام بدورنا تجاه القضية الفلسطينية.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.