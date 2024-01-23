ضياء رشوان: لدينا ملاحظات على وثيقة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:30 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش الوثيقة التنفيذية التي طرحتها الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وأبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، موضحا: لدينا عليها بعض الملاحظات.

وأضاف ضياء رشوان فى مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة " CBC"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيجتمع في القريب العاجل لبحث الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء، وتقدم أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.