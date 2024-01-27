القبض على تاجر مخدرات حاول غسل أموال بـ 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 03:32 مساءً - قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى، بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.