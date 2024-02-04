قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي: نجري تحقيقات بشأن فشلنا في 7 أكتوبر ولا نصر دون إعادة الرهائن إلى منازلهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 02:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي صرح بأن هناك تحقيقات تجري بشأن فشلهم في 7 أكتوبر، وأنهم لن يحققوا نصرا دون إعادة الرهائن إلى منازلهم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 66 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.