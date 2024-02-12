نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الأخيرة في مصر “ارتفاع نوع وثبات الثاني” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الموافقة على زيادة جديدة في أسعار السجائر من إحدى شركات التصنيع في مصر، بدأ العديد من الأشخاص في البحث عن الأسعار الجديدة وتحديد الأنواع التي تأثرت بهذه الزيادة.

هل تشمل الزيادة جميع أنواع السجائر أم أنها مقتصرة على نوع أو اثنين فقط؟ تابعوا معنا للحصول على توضيح حول هذه الزيادة في الأسعار.

في يوم الأحد الماضي، أعلنت شركة فيليب موريس بشكل رسمي عن القائمة الجديدة لأسعار السجائر، سواءً كانت تقليدية أو التبغ المسخن.

جاءت القائمة بزيادة عن الأسعار السابقة، حيث تمت الزيادة في كل عبوة على النحو التالي:

- ميريت كل الأنواع: 85 جنيه مصري.

- مارلبورو كل الأنواع: 79 جنيه مصري.

- مارلبورو كرافتد كل الأنواع: 69 جنيه مصري.

- إل آند إم كل الأنواع: 59 جنيه مصري.

- التبغ المسخن: 64 جنيه مصري.

الأسعار المعلنة هي لكل عبوة، ويوجد قارئ للرمز الشريطي يتيح للشخص معرفة قيمة العبوة. نبهت الشركة المدخنين بالتحقق من الأسعار قبل الشراء لتجنب التلاعب.

أما بالنسبة لسجائر كيلوباترا، فقد ظلت الأسعار ثابتة دون تغيير حتى الآن، حيث لم تعلن شركة الشرقية للدخان عن زيادة في الوقت الحالي. يُشير التحديث الأخير للأسعار إلى استمرار الثبات، مع العلم أنه قد تمت زيادات سابقة في وقت سابق، وتظل الأسعار المعروضة هي الحالية.