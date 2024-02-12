أمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 04:28 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس التي تشهدها البلاد غدًا الثلاثاء على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يكون هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما يشهد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.