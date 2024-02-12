تركي آل الشيخ: إطلاق عروض مسرحية مشتركة بين مصر والسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:26 مساءً - قال المستشار تركي آل الشيخ إنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار تركي آل الشيخ مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجموعة mbc والإعلامي عمرو أديب.

وأشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أنه سيكون هناك عروض مسرحية مشتركة بين مصر والسعودية، إلى جانب عمل مشترك بين الجانبين في مجال الدراما، كما قدم طرحًا بإطلاق 15 لـ 20 مسرحية كل موسم للرياض ورحبت الوزيرة بكل المقترحات.

واقترح عمرو الفقي إطلاق مسلسل مصري سعودي إلى جانب حفلة مصرية سعودية بمدينة العلمين، وهو ما رحب به تركى آل الشيخ وعبر عن رغبته بإقامة الحفل خلال عيد الفطر المبارك 2024.