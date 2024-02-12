تركي آل الشيخ يجري جولة في دار الأوبرا عقب لقائه وزيرة الثقافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:26 مساءً - قام المستشار تركي آل الشيخ، بجولة في الأوبرا بصحبة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجموعة MBC والإعلامي عمرو أديب.

جاء ذلك عقب لقاء المستشار تركي آل الشيخ، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشيرًا إلى أنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

واقترح عمرو الفقي إطلاق مسلسل مصري سعودي إلى جانب حفلة مصرية سعودية بمدينة العلمين، وهو ما رحب به تركى آل الشيخ وعبر عن رغبته بإقامة الحفل خلال عيد الفطر المبارك 2024.