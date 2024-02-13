نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. الأوراق المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد بدء تقديم استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2024 للمدارس هو اليوم الأحد 11 فبراير 2024، حسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 هو آخر موعد لاستلام المدارس استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه نظرا لانتهاء الموعد النهائي لاستكمال الاستمارة، يجب على جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة استكمال طلب الامتحان وتم الإعلان عن أنه يجب ملء النموذج بين شهري فبراير ومارس، عند إغلاق التسجيل وفي حال عدم تمكن الطالب من التسجيل عليه زيارة المدرسة وتعبئة الأوراق اللازمة والعودة إذا كان هناك خطأ حتى يتم تصحيحه.

أدخل هذا الرابط لمليء استمارة التقديم للثانوية العامة 2024:



استخدم عنوان بريدك الإلكتروني المشترك لتسجيل الدخول.

انتقل إلى إنشاء حساب بريد إلكتروني لإنشاء حساب للطالب باستخدام رقمه الوطني والرمز الموجود في إيصال المصروفات إذا لم يتمكن من تذكر عنوان بريده الإلكتروني الموحد.

سوف تشاهدون استمارة الثانوية العامة لعام 2024 وهي مقسمة إلى قسمين.

ويجب على الطالب مراجعة البيانات الأساسية في القسم الأول للتأكد من عدم وجود أخطاء.

إذا كانت الصورة هي نفسها التي يعرضها الطالب في ملفه، يقوم الطالب بتحميلها بخلفية بيضاء.

يقوم الطالب بتعبئة حقول المحافظة، العنوان، مهنة الأب، رقم الهاتف المحمول، المدرسة، العام الدراسي، المديرية الأكاديمية، الإدارة التعليمية، والمواد التخصصية.

وفي حالة وجود خطأ في البيانات، يجب على الطالب العودة إلى المدرسة على الفور.

في النهاية، حدد حفظ ثم طباعة النموذج.

يتم وضع الأوراق اللازمة والنموذج في الحافظة وتقديمها إلى المدرسة.



آخر موعد لتقديم استمارة التسجيل لامتحان الثانوية العامة



ويشترط لتسجيل التقديم للثانوية العامة 2024، حسبما ذكرت المدارس الثانوية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، المستندات التالية شهادة الميلاد، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، أربع صور شخصية، إيصال دفع المصاريف، وإيصال تأمين الجهاز اللوحي، وإيصال رسوم امتحانات الثانوية العامة عام 2024؛ عشرة جنيهات طابع دعم التعليم.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ويتم تحديد مواعيد الامتحانات من خلال جمع الاقتراحات من الهيئة الطلابية للثانوية العامة 2024، ومن المقرر أن يتم تحديد الجدول خلال الفصل الدراسي الثاني من خلال تمثيلهم القانوني الوحيد، اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، تمهيدًا لنشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال شهر فبراير المقبل.