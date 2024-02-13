نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على.. موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024 تناقلت الأخبار أن جدول انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك قد يتغير لتخفيف الأحمال، حيث من المتوقع أن يتم الانقطاع في ساعات الصباح فقط على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أيضا تقليل عدد ساعات انقطاع الكهرباء لتكون ساعة واحدة فقط بدلا من ساعتين كما هو معتاد.

موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024



حيث يبدأ شهر رمضان 2024 من الاثنين11مارس 2024، وفقا للمصدر، من المتوقع أن تبدأ جداول تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان 2024 من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.



المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات



من المتوقع أن يتم تقديم جدول تخفيف أحمال الكهرباء لعام 2024 خلال شهر رمضان على النحو التالي:

الموعد الأول: من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 1 مساء.

الموعد الثاني: من الساعة 1 مساء حتي الساعة 3 مساء.

الموعد الثالث: من الساعة 3 مساء حتي الساعة 5 مساء.

هذا الجدول يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء خلال أوقات الذروة خلال شهر رمضان المبارك.



تحدد وزارة الكهرباء عدة طرق لتقديم الشكوى:

التوجه إلى مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتقديم الشكوى شخصيا.

إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين.

إرسال الشكوى عبر الفاكس إلى رقم الجهاز: 23421479.

الاتصال على الهاتف الأرضي رقم: 23421475، مع العلم أنه يمكن الاتصال بالرقم الداخلي 154.

يمكن استخدام رقم الشكاوى العام المخصص للتواصل مع وزارة الكهرباء، وهو: 527935.

كما يمكن استخدام رقم اعطال الكهرباء للإبلاغ عن أي عطل، وهو: 2835989.

ويمكن الاتصال بالخط الساخن المخصص لوزارة الكهرباء عبر الرقم: 121.