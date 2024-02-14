انت الأن تتابع خبر أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024.. كلها على قد الأيد وبكل المحافظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من المواطنين يريدون معرفة أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات قبل حلول الشهر الكريم، وذلك لأنه يتم توفير فيه كل السلع بالأسعار المخفضة والتي تكون في متناول الجميع، بدلاً من شرائها من داخل الأسواق العادية التي تقدمها بأسعار مرتفعة.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024

ونحرص على تقديم أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024 والتي يكون عليها تخفيض يصل لـ 30%، وذلك طبقاً إلى الأسعار الذي تم الإعلان عنها من قبل الغرفة التجارية وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت من مديريات التموين، عن الأسعار الرسمية والموحدة من داخل كل المنافذ وتأتي كما يلي:

سعر كيلو السكر المعبأ في معرض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الأرز في معرض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيهاً.

سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بيدر 56 جنيهاً.

سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيهاً.

يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيهاً.

سعر لتر زيت شطارة 90 جنيهاً.

وصل سعر 3 لتر زيت عافية عباد الشمس 270 جنيهاً.

أما عن سعر 3 لتر زيت عافية بلاس وصل لـ 295 جنيهاً.

وجاء سعر لتر زيت ثمرات عند 85 جنيهاً.

وأيضاً سعر لتر زيت مقلية وصل لـ 58 جنيهاً.

منتجات في معارض أهلا رمضان

وسوف تفتح معارض أهلا رمضان 2024 أبوابها أمام جميع المواطنين في كل المحافظات من يوم الخميس 15 فبراير 2024، ويستمر إلى شهر كامل ويقدم فيه كل المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وفي متناول يد الجميع، وذلك لتخفيف الأعباء على كل المواطنين والحد من زيادة الأسعار، والمنتجات هي