انت الأن تتابع خبر توقعات النصف الثاني من مايو.. ملكة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف تكشف عن ملوك الأبراج الأكثر حظاً!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الفلكية اللبنانية ليلي عبد اللطيف توقعاتها الأخيرة للنصف الثاني من مايو وللفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، وهي تحمل بشائر خير لعدد من الأبراج. تبدأ ببرج الجدي، حيث ينتظر مواليده فترة مفعمة بالحظ السعيد في نهاية مايو، مما يعزز فرصهم المهنية والعملية.

وتشير ليلي عبد اللطيف

إلى أن برج الجدي سيجد ظروفًا مثالية للتقدم والتطور السريع نحو القمة، إلى جانب تحقيق دخل مادي غير متوقع قد يأتي عن طريق ورث أو ظروف طارئة، بالإضافة إلى إمكانية البدء بمشروع صغير.

أما بالنسبة لبرج الثور

فالتحسن المالي يبدو واضحًا، حيث يتوقع لمواليده أشهرًا أخيرة من العام مليئة بالعمل المثمر الذي يزيد من دخلهم. فيما يخص برج الجوزاء، فإن الوضع المالي مرتفع ومشاريعهم تأخذ منحى جديدًا مليئًا بالتحديات التي تقودهم لتحقيق النجاح واسترداد حقوقهم المهدورة.

برج السرطان

على الجانب الآخر

يجد الفرصة لعقد شراكات عمل ناجحة تعزز وضعه المالي، ورغم الجهود المبذولة في العمل، فإن النجاح يبدو مؤكدًا وقد يحتاجون لاتخاذ قرارات مهنية حاسمة. برج الأسد ينتظره حظ كبير في الحصول على أموال غير متوقعة والنجاح في مشاريع جديدة، ما يعزز دخلهم المادي بشكل ملحوظ.

وبرج الميزان

تتوفر فرص للكسب المادي ينبغي استغلالها، رغم بعض التحديات المهنية والنفسية التي قد تواجهها. أخيرًا، يستمر الحظ في مساندة برج العقرب، الذي يجد فرصة ذهبية لإحياء مشروع مؤجل والتقدم به نحو النجاح.

هذه التوقعات